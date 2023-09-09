SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 9 Eylül 2023 sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi
"Sigaraya zam mı geldi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri fiyatlara zam gelip gelmediğini sorguluyor. Son zamla beraber en ucuz sigaranın fiyatı ise 41 TL olarak biliniyor. İşte, marka marka güncel sigara fiyat listesi 2023!
"Hangi sigara kaç para oldu 2023?" sorusunun cevabı tütün kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Sigara tüketicileri fiyatlara zam gelip gelmediğini sorguluyor. Son zamla beraber en ucuz sigaranın fiyatı ise 41 TL olarak biliniyor. İşte, güncel sigara fiyatları...
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA!
Bir sigara grubunun tüm ürünlerine 4 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 TL zam yapılmıştı.
Ardından 5 Eylül 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubu da ürünlerine zam uygulanmıştı.
Bazı haber kaynaklarına göre, 7 Eylül 2023 Perşembe günü itibarıyla üç sigara grubuna daha zam geldi.
Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.
2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Son zammın ardından fiyatlar markalara göre 41 TL ile 55 TL arasında değişiyor.
Güncel sigara fiyatları listesine göre en ucuz sigara fiyatı 41 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL'den satışa sunuluyor.
SİGARANIN ZARARLARI
Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.
Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.
Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?
Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.
Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.
Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.
Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.
Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.
Sigara kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklara neden olur. Özellikle, damarlardaki tıkanıklık nedeniyle ancak organların kesilmesiyle tedavi edilebilen(Burger) hastalığı oluşur.
Ağız kokusu, diş ve diş eti hastalıkları, diş kaybı ve tat alma duyusunda bozulmalar görülür.
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