14 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e 65 inç Toshiba 65 LED TV, Lenovo bilgisayar, 8 Litre airfryer, yuvarlak fırın, katlanabilir tabure geliyor
A101 14 Eylül aktüel indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. 14 Eylül’de depolardan çıkacak ürünler 21 Eylül tarihine kadar tüm A101 mağazalarındaki yerini alacak. İşte 14 Eylül İndirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve yeni fiyatları
14 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 14 – 21 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesinde Philips 55" UHD Smart Led Tv, Onvo Air Fryer, Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set, BerlingerHaus 10 Parça Tencere / Tava Seti, Lenovo N4120 4/128 GB Notebook ve Ofis Bazaar Buya Fileli Çalışma Koltuğu, SEG CX 482 Inox Bo-Frost Buzdolabı, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi, Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü, Onvo Air Fryer 8 Litre, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın yer alıyor. Yaklaşık bir hafta sürecek kampanya kapsamında katalogda yer alan tüm ürünler a101 marketlerde yer alan spot masasında yer alacak. İşte A101 14 Eylül indirim kataloğu….
A101 14 -21 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL
Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 12.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 10.499 TL
Onvo 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL
Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL
Onvo 32" Uydu Alıcılı Led Tv 3.099 TL
Lenovo N4120 4/128 GB Notebook 6.299 TL
SEG CX 482 Inox Bo-Frost Buzdolabı 17.299 TL
SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.999 TL
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.499 TL
Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 4.999 TL
Onvo Air Fryer 8 Litre 2.499 TL
Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 899 TL
Kiwi Mini Tost Makinesi 399 TL
Kiwi Cam Su Isıtıcı 379 TL
Kiwi El Mikseri 239 TL
Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 279 TL
Arzum AR 5040 Violaet Epilasyon Aleti 329 TL
Starcom Dijital Baskül 159 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 459 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Aprilla 2050 Kalın Maşa 249 TL
Philips Alarmlı Saatlı Radyo 459 TL
OMX X400 64 GB Cep Telefonu 3.699 TL
Sunny LED Ampul 9W 24,90 TL
Piranha Kablolu Kulaklık 129 TL
SanDisk 240 GB Dahili SSD 399 TL
HI-LEVEL 64 GB USB Bellek 99,90 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa 359 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 70 cm 199 TL
Hamur Leğeni 34,90 TL
Badya 29,90 TL
Borcam Kare Tepsi 4100 cc 109 TL
Paşabahçe Tereyağlık 39,90 TL
Paşabahçe Chroma Kulplu Bardak 2'li 37,50 TL
Paşabahçe Dondurmalık 2'li 27,50 TL
Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 129 TL
AQUAPHOR Onyx Sürahi 249 TL
AQUAPHOR Amerthyst Sürahi 149 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 29,90 TL
Kahve Tepsisi 24,90 TL
BerlingerHaus 9 Parça Tencere / Tava Seti 1.199 TL
BerlingerHaus 10 Parça Tencere / Tava Seti 1.899 TL
BerlingerHaus 6 Parça Tencere / Tava Seti 1.299 TL
Manuel Kollu Rende 199 TL
Manuel Doğrayıcı 79,90 TL
Cem Nero Krep Tava 99,90 TL
Rooc Diamond Seri Lazer Kesim Bıçak 19,90 TL
Mini Bambu Servis Tahtası 2'li 49,90 TL
Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL
Bambu Sunum Seti 4 Parça 229 TL
Ofis Bazaar Buya Fileli Çalışma Koltuğu 1.490 TL
Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 649 TL
Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 890 TL
Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL
Katlanabilir Kamp Taburesi 42,50 TL
Gölgelikli Salıncak 1.199 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 139,90 TL
Kamp Yatağı 679 TL
Triathlon Işıklı Scooter 379 TL
Triathlon Maxi Işıklı Scooter 549 TL
Ütü Masası 349 TL
Kanatlı Kurutmalık 199 TL
4+1 Merdiven 379 TL
Duş Seti 44,90 TL
Tuvalet Kağıtlık ve Askılı Banyo Rafı 99,90 TL
Sepet ve Çöp Kovası Çeşitleri 19,90 TL
Hasır Kirli Çamaşır Sepeti 179 TL
Hasır Çamaşır Selesi 119 TL
Metaltex 2 Katlı Banyo Rafları 69,90 TL
Metaltex Düzenleyici Çeşitleri 39,90 TL
Cam Sıvı Sabunluk 350 ml 32,50 TL
Magnetli Kapı Sinekliği 49,90 TL
Tek Kişilik Pamuklu Nevresim Seti 229 TL
Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Seti 289 TL
Kurulama Bezi 2'li 15,90 TL
Sofra Bezi 21,90 TL
Pamuklu Desenli Paspas 79,90 TL
Pamuklu Desenli Paspas Set 2'li 189 TL
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- 14 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e 65 inç Toshiba 65 LED TV, Lenovo bilgisayar, 8 Litre airfryer, yuvarlak fırın, katlanabilir tabure geliyor
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