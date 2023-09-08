ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 9 Eylül 2023 ŞOK’da klima, Airfryer, Laptop, çamaşır ve kurutma makinesi, buz dolabı, bulaşık makinesi uygun fiyata satışta
Herkesin merakla beklediği 9 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK mağazalarında klima, Airfryer, Laptop, çamaşır ve kurutma makinesi, buz dolabı, bulaşık makinesi, mobilya ve oyuncak çeşitleri indirimli fiyattan satışa sunulacak. İşte yeni ŞOK aktüel ürünler listesi
ŞOK 9 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. 9-14 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirim listesinde Pilsan Spark ATV 6V 1.199 TL, Slazanger Futbol / Voleybol Topu 199 TL, Oyuncak Karavan 179 TL, Monster High Ana Karakter Bebekler 299 TL, Jurassic World Dinazor 149 TL ve Jurassic World Mini Dinazor 29,95 TL, Gokidy İş Araçları 39,95 TL, Balık Olta Seti 49,95 TL, Melisa Bebek Aksesuar ve Balon Seti 69,95 TL, Çilek Makyaj Seti 49,95 TL, Cars Çek-Bırak Arabalar 99,95 TL, Oyuncak Gitar 79,95 TL, Polly Rocket ve Arkadaşları 89,95 TL, Pizza Sunum Seti 59,95 TL ve Mitralyöz Köpük Tabanca 59,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK'ta haftanın yıldızları…
ŞOK 9 EYLÜL AKTÜL ÜRÜNLER KATALOĞU
9-14 Eylül Aktüel Ürünler Kataloğu
9-14 Eylül Aktüel Ürünler Kataloğu
9-14 Eylül Aktüel Ürünler Kataloğu
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