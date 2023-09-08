15 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu! 9.999 TL’ye 165 CM Akıllı televizyon ve 5.999 TL’ye set üstü bulaşık makinesi geliyor
BİM 15 Eylül aktüel ürünler kataloğu ortaya çıktı! Haftanın indirimli ve en çok merak edilen ürünleri arasına 16.999 TL’ye Alfa Romeo, 11.999 TL’ye katlanabilir elektrikli bisiklet, 9.999 TL’ye 165 CM Akıllı televizyon ve 5.999 TL’ye set üstü bulaşık makinesi girdi. İşte BİM’in yeni indirim listei
Herkesin merakla beklediği BİM 15 Eylül aktüel ütünler Kataloğu yayınladı. Yayınlanan katalogda 16.999 TL'ye Alfa Romeo, 11.999 TL'ye katlanabilir elektrikli bisiklet, 9.999 TL'ye 165 CM Akıllı televizyon ve 5.999 TL'ye set üstü bulaşık makinesi bu haftanın en çok merak edilen ürünleri arasında yerini aldı. Bu ürünlerin haricinde Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set, Range Midi Blend Blender Set, Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi ve Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu gibi daha yüzlerce ürün bu hafta indirimli fiyat etiketi ile BİM'in raflarında yerini alacak.
İşte 15 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi…
BİM 15 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL
KUBA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 11.999 TL
Dijitsu 55" UHD Smart Tv 9.999 TL
Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.499 TL
Vivo Y15S Cep Telefonu 3.499 TL
Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 99 TL
Polosmart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı 99 TL
Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 199 TL
Polosmart Elektronik Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 199 TL
Polosmart Tırnak Kurutucu 99 TL
Polosmart Akıllı Baskül 245 TL
Polosmart Burun ve Kulak Kıl Alma Favori Düzeltme Seti 99 TL
Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 179 TL
Glass in love Ayaklı Cam Çay Bardağı 6'lı 129 TL
Glass in love Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 3'lü 75 TL
Glass in love Cam Vazo 99 TL
Glass in love Cam Şekerlik 300 ml 49,50 TL
Glass in love Cam Büyük Servis Tabağı 32 cm 99 TL
Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.299 TL
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.699 TL
Paşabahçe Invitation Oval Tabak 25 cm 24,50 TL
Paşabahçe Invitation Kase 17 cm 27,50 TL
Paşabahçe Invitation Oval Tabak 17 cm 2'li 34,50 TL
Range Midi Blend Blender Set 599 TL
Alpina Çelik Termos 480 ml 179 TL
Alpina 3 Bölmeli Servis Tabağı 109 TL
Alpina Peynir Bıçağı 2'li 69 TL
Naturalove Desenli Bambu Döner Tabla 35 cm 179 TL
Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 49 TL
Alpina Çay Süzgeci 59 TL
Chef's Sütlük 14 cm 65 TL
Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 17,50 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 8,50 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 7,50 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 6,50 TL
Chef's Tekli Kavanoz Kapağı 1,25 TL
Borcam Kare Tepsi Seti 2'li 199 TL
Kare Badya 9,5 Litre 29,50 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1000 ml 13,50 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1800 ml 19,50 TL
Okyanus Banyo Seti 5'li 199 TL
Desenli Kahve Bardağı 500 ml 8,50 TL
Tablet Mob Temizlik Seti 109 TL
Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspası 59 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 21,50 TL
Kadın / Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 179 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 155 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 115 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL
Kadın Merserize Tişört 59 TL
İkili Havlu Seti 49,50 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li 39,50 TL
Şal 44,50 TL
Eşarp 29,50 TL
Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL
Çocuk Sandalyesi 69 TL
Blok Seti 69 TL
MGS Luna Mutfak ve Yemek Seti 109 TL
Oyuncak Arazi Aracı 119 TL
LC Oyuncak Pikap 79 TL
El Koordinasyon Oyunu 179 TL
MGS Oyuncak Araçlar 2'li 49 TL
Küre Süpriz Yumurta 59 TL
Karma Hikaye ve Aktivite Kitapları 19,50 TL
Minik Rakun Hikaye Kitapları 27,50 TL
Jumbo Boyama Kitapları 27,50 TL
Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi 5.999 TL
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