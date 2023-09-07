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Halil Bağıban ENR ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Halil Bağıban ENR ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Gürbağ Group, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2022 listesinde yer aldı. Gürbağ Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban, ödülünü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

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