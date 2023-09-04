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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı (6 Eylül 2023) 10.999 TL’ye oyuncu bilgisayar, 4 bin TL’ye Gaming Monitör...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı 6 Eylül 2023 10.999 TL’ye oyuncu bilgisayar, 4 bin TL’ye Gaming Monitör...

ŞOK 6 Eylül aktüel ürünler kataloğunu takip eden tüm müşterileri için paylaştı. 6-13 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirim listesinde dikkatleri oyuncu bilgisayarları toplayacak gibi görünüyor. İşte tam indirim listesi

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