KYK burs/kredi başvuruları ne zaman, nereden yapılır? 2023 GSB KYK bursları ne kadar, kaç TL?

2023-2024 eğitim öğretim yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sunulan burs ve kredi başvuruları, her yıl olduğu gibi öğrencilerin büyük bir ilgisini çekiyor. Bu başvurular, özellikle üniversiteye yeni kayıt olan ve eğitim masraflarını karşılamak için maddi destek arayan öğrenciler için önemli bir adımdır.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.