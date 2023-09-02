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2023 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 1.Tip, 2. Tip, 3.Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip KYK yurt ücret tablosu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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2023 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 1.Tip, 2. Tip, 3.Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip KYK yurt ücret tablosu

KYK yurt ücretlerinin ne kadar olduğu, başvuruda bulunan öğrenciler tarafından merak ediliyor. 6 Farklı tipte öğrencilere imkan sağlayan yurtların oda fiyatları sunduğu imkan doğrultusunda değişiyor. İşte 2023 KYK yurt ücretleri….

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü başvurularının bitmesi ile birlikte yurtlara yerleşecek olan öğrenciler yurt ücretlerinin ne kadar olduğunu şimdiden araştırmaya başladı. Bilindiği üzere KYK yurt odaları 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip farklı standartlarda sıralanıyor. Oda tipleri odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere değişiklik gösteriyor. Yurt ücretleri ise söz konusu belirtilen odanın sunduğu imkanlara göre değişkenlik gösteriyor. İşte farklı tipte KYK yurt fiyatları…

2023 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK yurt ücretleri 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip şeklinde sundukları imkan doğrultusunda fiyatları değişiklik gösteriyor. İşte fiyatlar;

Tip 1 ücreti aylık 345 TL,

Tip 2 ücreti aylık 405 TL,

Tip 3 ücreti aylık 480 TL,

Tip 5 ücreti aylık 510 TL,

Tip 6 ücreti aylık 570 TL.

KYK YURT TİPLERİ ÖZELLİKLERİ NELER?

1. tip ve 2. tip yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.

3. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, Tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

4. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 4. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır.

5. tip: KYK yurtları ikinci en iyi yurtlardandır. Buna oranla ikinci en yüksek yurt ücreti ve depozito ücreti de 5. tip KYK yurtlarınındır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 4.-5. ve 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılar.

6. tip: En lüks KYK yurdu 6. tip KYK yurtlarıdır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumda

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

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