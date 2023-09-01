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Ekonomist ve Akademisyen Dr. Yasin Kalafatoğlu TDT Ticaret Komisyon Başkanlığına atandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Ekonomist ve Akademisyen Dr. Yasin Kalafatoğlu TDT Ticaret Komisyon Başkanlığına atandı

Ekonomi ve akademi dünyasının bilinen isimlerinden Dr. Yasin Kalafatoğlu, TDT Ticaret Komisyon Başkanı ve TD Deniz ve Deniz Ticaret Komisyon Başkanı olarak atandı. Hali hazır da DEİK İsveç Komisyonu yönetim kurulu üyesi olan Kalafatoğlu, iş dünyası içerisinde kelimelerin değil yapılan eylemlerin ödüller getirdiğinden bahsederken, ayrıca iş dünyası içerisindeki rekabeti sevdiğini dile getirdi.

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