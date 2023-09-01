BİM aktüel 8 Eylül 2023 kataloğu yayınladı! Hafta BİM’e 34.75 TL’den başlayan fiyatlara hurç modelleri geliyor
BİM 8 Eylül aktüel ürünler kataloğun paylaşıldı. 8 Eylül ila 15 Eylül tarihleri arasından geçerli olacak indirim listesinde küçük ev aletlerinde mutfak gereçlerine, Mutfak dolabından scootera, telefondan hurç modellerine kadar yüzlerce ürün satışa sunulacak. İşte BİM’in en yeni aktüel ürünler kataloğu...
Herkesin heyecanla beklediği BİM 8 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınladı. BİM'e önümüzdeki hafta gelecek indirimli ürünler arasında Fakir Çeyiz Paketi 2.799 TL, Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.399 TL, Luxell XXL 7.5 L Fastfryer 2.799 TL, Braun Blender Seti 1.299 TL, Benante Çerezlik Seti 125 TL, Chef's Krep Tava 26 cm 77,50 TL, Chef's Sahan 20 cm 87,50 TL, Çalışma Masası Bodrum 629 TL, Ruum Store TV Sehpası 899 TL, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL, 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 899 TL, 2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 725 TL, Realme C25-Y Cep Telefonu 4.599 TL, Fineblue Dijital Ekranlı T8 TWS Kulaklık 429 TL, Kulaklık Kılıfı 69 TL, Polosmart Büyük Boy Gaming Masa Mousepad Pmk 14 149 TL, Polosmart Gaming Rgb Işıklı Mouse Pad Pmp01 179 TL, Polosmart Gaming Mouse Pgmx23 129 TL, RKS Kickscooter T8 15.999 TL, Range Buharlı Ütü 735 TL, Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 249 TL dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. İşte BİM 8 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam liste…
BİM 8 EYLÜL AKLTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM 8 Ağustos Aktüel Ürünler Listesi
BİM 8 Ağustos Aktüel Ürünler Listesi
BİM 8 Ağustos Aktüel Ürünler Listesi
BİM 8 Ağustos Aktüel Ürünler Listesi
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- BİM aktüel 8 Eylül 2023 kataloğu yayınladı! Hafta BİM’e 34.75 TL’den başlayan fiyatlara hurç modelleri geliyor
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