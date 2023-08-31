Toplu Sözleşme Zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? Hakem heyetinin kararı ne oldu? 2024-2025 memur TİS artış oranları yüzde kaç?

Toplu sözleşme zammı maaşlara ne zaman yansıyacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün hakem heyetinin vereceği kararın ardından memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 maaş artışları hakkında önemli bir detay belli olacak. Zam oranlarının maaşa ne zaman yansıyacağına ilişkin detaylar ise haberimizde...