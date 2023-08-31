Evde Bakım Maaşı Toplu Sözleşme zammı ne kadar? Evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Toplu sözleşme zammının etkisi, 2,4 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı çeşitli kesimleri kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede hissedilecek. Özellikle 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlar da bu karardan etkilenecek. Evde bakım aylığının ne kadar artacağı ve yeni dönemde vatandaşlara nasıl bir destek sunacağı, toplumun geniş kesimleri tarafından dikkatle bekleniyor. İşte detayları...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI ARTACAK MI?

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