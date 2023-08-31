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Evde Bakım Maaşı Toplu Sözleşme zammı ne kadar? Evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Evde Bakım Maaşı Toplu Sözleşme zammı ne kadar? Evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Toplu sözleşme zammının etkisi, 2,4 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı çeşitli kesimleri kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede hissedilecek. Özellikle 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlar da bu karardan etkilenecek. Evde bakım aylığının ne kadar artacağı ve yeni dönemde vatandaşlara nasıl bir destek sunacağı, toplumun geniş kesimleri tarafından dikkatle bekleniyor. İşte detayları...

Toplu sözleşme zammının etkisi, 2,4 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı çeşitli kesimleri kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede hissedilecek. Özellikle 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlar da bu karardan etkilenecek. Evde bakım aylığının ne kadar artacağı ve yeni dönemde vatandaşlara nasıl bir destek sunacağı, toplumun geniş kesimleri tarafından dikkatle bekleniyor. İşte detayları...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI ARTACAK MI?

Konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemelerine yapılan zam miktarlarını açıkladı. 2023 temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

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Toplu Sözleşme Zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? Hakem heyetinin kararı ne oldu? 2024-2025 memur TİS artış oranları yüzde kaç? TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIYACAK? HAKEM HEYETİNİN KARARI NE OLDU? 2024-2025 MEMUR TİS ARTIŞ ORANLARI YÜZDE KAÇ?

HÜKÜMETİN MEMUR ZAMMI İÇİN SON TEKLİFİ

Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi süreci sona tamamlandı. Hükümetin zam teklifi şöyle gerçekleşti:

2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10

2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5

NOT: Zam oranları konusunda son sözü hakem heyeti söyleyecek. Karar açıklandığı zaman yeni maaş zammı tabloları ahaber.com.tr'de olacak.

OCAK ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Ocak 2024 memur zammı hesaplama işlemi yapılırken aşağıdaki veriler kullanılacak.

Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı yüzde 6

Ocak 2024 toplu sözleşme zam teklifi yüzde 15

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 33,13

Enflasyon farkı beklentisi yüzde 25,59

Hesaplanan memur zammı yüzde 44,42

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı dahil sosyal destek ödemeleri her 6 ayda bir memur zammı kadar artıyor.

OCAK DÖNEMİ %44,42'LİK ZAM ORANINA GÖRE:

EVDE BAKIM DESTEĞİ

Eski:5.098 TL
Yeni:7.363 TL

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