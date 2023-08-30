İndirimin bitmesine az kaldı! Tarım Kredi Market Ağustos ayı son indirimli ürünlerin tam listesi

Tarım Kredi Market indirimleri sona eriyor. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren fiyatlarını yeniden güncelleyecek olan zincir market, nohut, pirinç, şirke, ton balığı, peynir, tulum, kaşar, tere yağ, çay, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi onlarca ürünü indirimli fiyattan satmaya devam edecek. İşte 31 Ağustos'a kadar Tarım Kredi Marketlerin yer alacak indirimli ürünlerin tam listesi