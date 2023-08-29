ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Şok indirimli ürünler listesinde bu hafta...

ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda yer alacak indirimli ürünler belli oldu. Haftanın indirimli ürünleri arasında Awex Thermal 360 Bardaklı Termos 1,2 Litre, Awox Dual Çay Makinesi, Sarex Doğrayıcı, Fulya 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop, Donna Fileli Çalışma Koltuğu, Hararet Akıllı Izgara, Sinbo SVC 3486 Elektrikli Süpürge, Altus AL 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi, Samsung 4 Programlı Bulaşık Makinesi ve daha yüzler için yer alıyor. Katalogda yer alan ürünler 6 Eylül 2023 tarihine kadar indirimli fiyat etiketi ile raflarda satışa sunulacak. İşte ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler listesi