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ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Şok indirimli ürünler listesinde bu hafta...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Şok indirimli ürünler listesinde bu hafta...

ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Bu hafta yine yüzlerce indirimli ürün ile müşterilerinin karşısına çıkan ŞOK 6 Eylül 2023 tarihine kadar katalogdaki ürünler indirimli fiyat etiketi ile satışa sunacak.

ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda yer alacak indirimli ürünler belli oldu. Haftanın indirimli ürünleri arasında Awex Thermal 360 Bardaklı Termos 1,2 Litre, Awox Dual Çay Makinesi, Sarex Doğrayıcı, Fulya 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop, Donna Fileli Çalışma Koltuğu, Hararet Akıllı Izgara, Sinbo SVC 3486 Elektrikli Süpürge, Altus AL 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi, Samsung 4 Programlı Bulaşık Makinesi ve daha yüzler için yer alıyor. Katalogda yer alan ürünler 6 Eylül 2023 tarihine kadar indirimli fiyat etiketi ile raflarda satışa sunulacak. İşte ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler listesi

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ŞOK 31 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda Awex Thermal 360 Bardaklı Termos 1,2 Litre 699 TL, Contigo Westloop Mat Siyah 470 ml 949 TL, Huron 470 ml 599 TL, Swish Su Matarası 500 ml 499 TL, Pinnacle 300 ml 799 TL, Byron 720 ml 849 TL, Byron Termos 470 ml 649 TL, Sarex Doğrayıcı 349 TL, Awox Dual Çay Makinesi 289 TL, Hararet Akıllı Izgara 2.299 TL, Sinbo SVC 3486 Elektrikli Süpürge 949 TL, Altus AL 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 8.999 TL, Samsung 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.699 TL, Tiamob Fulya 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 5.199 TL, Matal Dekoratif Kitaplık 1.149 TL, 5 Raflı Modern Kitaplık 699 TL, Seyran 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 3.499 TL, Lübnan Raflı Çalışma Masası 749 TL, Melisa Çalışma Masası 1.099 TL, Donna Fileli Çalışma Koltuğu 1.599 TL, Moya Çocuk Çalışma Koltuğu 549 TL, Winney Çalışma Koltuğu 999 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

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