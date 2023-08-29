ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Bu hafta ŞOK indirim kataloğunda hangi ürünler var
ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Bu hafta yine yüzlerce indirimli ürün ile müşterilerinin karşısına çıkan ŞOK 6 Eylül 2023 tarihine kadar katalogdaki ürünler indirimli fiyat etiketi ile satışa sunacak.
ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda yer alacak indirimli ürünler belli oldu. Haftanın indirimli ürünleri arasında Awex Thermal 360 Bardaklı Termos 1,2 Litre, Awox Dual Çay Makinesi, Sarex Doğrayıcı, Fulya 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop, Donna Fileli Çalışma Koltuğu, Hararet Akıllı Izgara, Sinbo SVC 3486 Elektrikli Süpürge, Altus AL 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi, Samsung 4 Programlı Bulaşık Makinesi ve daha yüzler için yer alıyor. Katalogda yer alan ürünler 6 Eylül 2023 tarihine kadar indirimli fiyat etiketi ile raflarda satışa sunulacak. İşte ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler listesi
ŞOK 30 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda Awex Thermal 360 Bardaklı Termos 1,2 Litre 699 TL, Contigo Westloop Mat Siyah 470 ml 949 TL, Huron 470 ml 599 TL, Swish Su Matarası 500 ml 499 TL, Pinnacle 300 ml 799 TL, Byron 720 ml 849 TL, Byron Termos 470 ml 649 TL, Sarex Doğrayıcı 349 TL, Awox Dual Çay Makinesi 289 TL, Hararet Akıllı Izgara 2.299 TL, Sinbo SVC 3486 Elektrikli Süpürge 949 TL, Altus AL 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 8.999 TL, Samsung 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.699 TL, Tiamob Fulya 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 5.199 TL, Matal Dekoratif Kitaplık 1.149 TL, 5 Raflı Modern Kitaplık 699 TL, Seyran 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 3.499 TL, Lübnan Raflı Çalışma Masası 749 TL, Melisa Çalışma Masası 1.099 TL, Donna Fileli Çalışma Koltuğu 1.599 TL, Moya Çocuk Çalışma Koltuğu 549 TL, Winney Çalışma Koltuğu 999 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI 2023! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu e-Devlet ekranı!
- ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Bu hafta ŞOK indirim kataloğunda hangi ürünler var
- Gelinim Mutfakta 29 Ağustos puan durumu | Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu, kim birinci oldu 2023?
- KPSS şartsız, ACİL iş ilanı! İŞKUR duyurdu! 5 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak! İşte başvuru şartları...
- Ebebek halka arz nasıl alınır, kaç lot verir? Ebebek halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı...
- PTT ve PTT bank yarın açık olacak mı? PTT resmi tatilde çalışıyor mu?
- Yarın noterler açık olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayram’ında noter çalışıyor mu?
- TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA | Emekli ve memura %45 zam + seyyanen artış! Mesleklere göre maaşlar hesaplandı! 3600 ek gösterge...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler açık mı olacak? Nöbetçi Eczane sistemi yarın olacak mı?
- KYK yurt başvuru ekranı e-Devlet 2023! KYK yurt başvuruları başladı mı, nasıl yapılır son dakika? www.turkiye.gov.tr
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar kapalı mı olacak? Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo çalışma durumu
- 30 Ağustos bankalar yarın kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT, havale...