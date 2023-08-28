A101 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? 4.999 TL’ye LED TV ve tüm kırtasiye malzemeleri A101’de

A101 31 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Bu haftanın indirim listesi kırtasiye ürünleri ile dolu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala okul alışverişi tamamlamak isteyen veliler için raflarını kırtasiye ürünleri dolduran A101, yüzlerce ürünü indirimli fiyat etiketi ile satışa sunacak. Ayrıca haftanın indirimli ürünleri arasında beyaz eşyadan ankastreye, televizyondan telefona, mobilyadan küçük ev aletlerine kadar yüzlerce yer alıyor. İşte 31 Ağustos Cuma aktüel ürünler listesi