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A101 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? 4.999 TL'ye LED TV ve tüm kırtasiye malzemeleri A101’de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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A101 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? 4.999 TL’ye LED TV ve tüm kırtasiye malzemeleri A101’de

Herkesin merakla beklediği A101 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Özellikle okul alışverişi yapmayan isteyen velilere hitap eden liste İlkokul, Ortaokul ve lise öğrencilerinin ihtiyaçlarını uygun fiyat seçenekleri ile karşılayacak. Peki A101 31 Ağustos indirimli ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var

A101 31 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Bu haftanın indirim listesi kırtasiye ürünleri ile dolu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala okul alışverişi tamamlamak isteyen veliler için raflarını kırtasiye ürünleri dolduran A101, yüzlerce ürünü indirimli fiyat etiketi ile satışa sunacak. Ayrıca haftanın indirimli ürünleri arasında beyaz eşyadan ankastreye, televizyondan telefona, mobilyadan küçük ev aletlerine kadar yüzlerce yer alıyor. İşte 31 Ağustos Cuma aktüel ürünler listesi

BİM’e 8 in TL’ye 50 inç TV ve akıllı telefon geliyor! BİM'E 8 İN TL'YE 50 İNÇ TV VE AKILLI TELEFON GELİYOR!
ŞOK’da çay makinesi 299 TL’ye düştü! ŞOK'DA ÇAY MAKİNESİ 299 TL'YE DÜŞTÜ!
A101 tam 16 sayfa üründe indirim yaptı A101 TAM 16 SAYFA ÜRÜNDE İNDİRİM YAPTI

31 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ONVO 65" Ultra HD WEBOS 2.0 Led Tv 14.799 TL

ONVO 50" Ultra HD Android Smart Led Tv 8.399 TL

Philips 32" Uydu Alıcılı Led Tv 4.999 TL

Toshiba 43" UHD Android Led Tv 8.999 TL

OMIX X400 4/128 GB Cep Telefonu 3.999 TL

Flavel FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi 6.999 TL

Flavel FLV 3600 BZD No-Frost Buzdolabı 10.599 TL

Flavel FLV 6001 6 Kg Çamaşır Makinesi 6.899 TL

Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 8.799 TL

Kiwi KK330 Çelik Kettle 259 TL

Kiwi Şarjlı Su Pompası 79,90 TL

ONVO Yağsız Fritöz Airfryer 2.499 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 359 TL

Range Lucid Cyclone Süpürge 1.999 TL

Flavel Dijital Baskül 199 TL

Aprilla Şarjlı Epilatör 269 TL

Eliteled Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 89,90 TL

GoSmart Kulakiçi Kulaklık 29,90 TL

GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 139 TL

TRAX Renk Değiştiren RGB Hoparlör 249 TL

Cem Nero Derin Tencere 279 TL

Cem Nero Tava 149 TL

Cem Nero Basık Tencere 279 TL

Luminarc Zelie Yemek Tabağı / Kase 24,90 TL

Hascevher Düdüklü Tencere Seti 799 TL

Desenli Kulplu Bardak 14,90 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 329 TL

Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2'li 179 TL

LAV Başucu Sürahisi 1200 cc 59,90 TL

Karma Yağlık Çeşitleri 750 ml 22,50 TL

Cam Çerezlik / Sosluk 8,50 TL

Cam Motivasyon Matarası 550 cc 39,90 TL

Ayaklı Kulplu Çay Bardağı 9,90 TL

Dondurma Kasesi 22,50 TL

Desenli Kavanoz ve Limonluk 14,90 TL

Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,90 TL

Kulplu Süzgeç Badya 2'li 29,90 TL

Nehir Çay Kaşığı 9,90 TL

Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 14,90 TL

Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 19,90 TL

Nehir Servis Gereçleri 64,90 TL

Paşabahçe Kupa 2'li 49,90 TL

Paşabahçe Fincan Seti 4 Parça 119 TL

Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 239 TL

L Koltuk 6.990 TL

Masa Takımı 2.990 TL

Karartma Hazır Fon Perde 145x250 cm 119 TL

Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 84,90 TL

Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 109 TL

Taraftar Lisanslı Kırlent 59,90 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 155 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 149 TL

Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 49,90 TL

Sebra Stor Perde 150x200 cm 349 TL

Bayan Uzun Alt 69,90 TL

Silk&Blue Bay Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 129 TL

Silk&Blue Kız Çocuk Gömlek Yakalı Pijama Takımı 139 TL

Silk&Blue Bayan Desenli Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 99,90 TL

Bayan Sıfır Kol Viskon Elbise 139 TL

Plastik Askı 6'lı 22,50 TL

Ayakkabı Rampası 7,90 TL

Kabin Boy PP Valiz 329 TL

Orta Boy PP Valiz 429 TL

Büyük Boy PP Valiz 529 TL

Bay Ayakkabı Kutusu 32,50 TL

Bayan Ayakkabı Kutusu 22,50 TL

Çok Amaçlı Kutu 18,50 TL

Saç Toka 12,90 TL

İncili Taç ve Bileklik Seti 19,90 TL

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