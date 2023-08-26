İŞKUR işsize 9 ay boyunca en düşük 10.512 TL maaşa bağlayacak! İşte başvuru şartları ve ekranı…
İŞKUR işsizlere ve iş arayanlara en düşük 10.512 TL maaş ödemesi yapıyor. 9 ay süre ile ödenen maaş bazı bölümler için 11.568 TL’ye kadar yükselebiliyor. İşte İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programları başvuru şartları ve merak edilen diğer tüm detaylar…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlere ve 15 yaşını doldurmuş yeni işe girecekle en düşük 10.512 TL maaş bağlıyor. Mesleki deneyim kazanma, istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulamaya alınan İşbaşı Eğitim Programları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay katılımcılara belirtilen maaş ödemelerini gerçekleştiriyor. Böylece programa katılan vatandaşlar maaşlarını alırken bir yandan da yeni bir meslek sahibi oluyorlar. Peki İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına nasıl başvuru yapıyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI NEDİR?
İşbaşı Eğitim Programları İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla oluşturulan eğitim programıdır.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILMA ŞARTI NELER?
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.
EĞİM PROGRAMININ SÜRESİ NE KADAR?
İşbaşı Eğitim Programları süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 olarak düzenleniyor. Lakin Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.
Programa günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla düzenleniyor. Ayrıca söz konusu program haftalık 45 saati geçemiyor.
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILANLARA NE KADAR ÖDENECEK?
İşbaşı Eğitim Programına katılanlara;
- İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 438,55 TL, öğrenci(tam)* 438,55 TL, öğrenci(kıst)* 328,91 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 219,28 TL,
- Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 482,41 TL cep harçlığı ödenmektedir.
- Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından program süresince karşılanmaktadır.
Şeklinde ödeme gerçekleştirilecektir
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İşbaşı eğitim programlarına başvuru şartlarını sağlayan herkes 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabiliyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU EKRANI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR işsize 9 ay boyunca en düşük 10.512 TL maaşa bağlayacak! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- 200 İtfaiye Eri alınacak! Konya Büyükşehir Belediyesi en az 55 KPSS puan ile alımlara başladı!
- Uygun fiyatlı denince ilk akla gelen araç oluyor! 2023 model sıfır fiyatı hala 500 bin TL bandında…
- Önümüzdeki ay zam beklenmiyor! Fahiş fiyat artışları birden kesildi! İkinci el araç piyasasında durgunluk satışları etkiledi
- Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...
- Kahve fincanlarından hangisi önce dolar? Bu zeka testini yüksek IQ'lu olanlar 10 saniyede buluyor!
- DİYETSİZ Göbek yağlarınızı bıçak gibi kesip atacak! 7 günde sporsuz yağlardan kurtulma formülü!
- İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı! meb.gov.tr Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı mı, nasıl öğrenilir?
- TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte
- ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ALES puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM sorgulama ekranı...
- İncir kilo aldırır mı, kaç kalori, her gün kaç tane yemek gerekir? Diyette taze ve kuru incir yenir mi, nasıl tüketilmeli?
- Gönül Dağı yeni bölüm tarihi | 2023 Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? İşte oyuncuları...