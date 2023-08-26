İŞKUR işsize 9 ay boyunca en düşük 10.512 TL maaşa bağlayacak! İşte başvuru şartları ve ekranı…

EĞİM PROGRAMININ SÜRESİ NE KADAR?

İşbaşı Eğitim Programları süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 olarak düzenleniyor. Lakin Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.

Programa günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla düzenleniyor. Ayrıca söz konusu program haftalık 45 saati geçemiyor.