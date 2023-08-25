Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon markaları ve fiyatları 2023...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

Öğrenciye vergisiz telefondan üniversite öğrencileri 1 kereye mahsus olmak üzere faydalanabilecekler.

VERGİSİZ CEP TELEFONU FİYATLARI

Vergisiz cep telefonu modelleri ve fiyatları henüz belli olmadı. Daha önce öğrenciye vergisiz telefon şartlarına ilişkin konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, detayları şu şekilde aktarmıştı:

"Cep telefonu, tablet, bilgisayar. Peki bu ürünlere hangi vergiler kesiliyor. Yüzde 20 oranında KDV kesiliyor. ÖTV modeline göre yüzde 25-40-50 kesiliyor. Kültür Bakanlığı payı yüzde yüzde 1, TRT bandrolü payı yüzde 12 kesiliyor. Bunun dışında aylık 10 GB'a kadar ücretsiz internet vaadi var. Vergili bir telefon 10 bin TL ise bunun KDV'si 1216 TL, Kültür Bakanlığı'na kesilecek pay 40 TL, ÖTV 2253 TL, TRT payı da 483 TL olmak üzere, 10 bin TL'lik telefon vergileri düşünce 5 bin 982 TL'ye düşmüş olacak.

Farklı bir örnekte 41 bin TL'lik bir telefon varsa bundan KDV 5 bin 639 TL, 184 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 10 bin 444 TL, TRT payı 2238 TL, 41 bin TL'lik bir telefon vergiler düştükten sonra 22 bin 465 TL'ye, 73 bin TL'lik bir telefonun 10 bin 674 TL KDV, 349 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 19 bin 767 TL, TRT payı da 4235 TL, 73 bin TL'lik bir telefonun vergileri çıkardığımız zaman 37 bin 949 TL'ye geliyor.

Gençlerimize üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümünde olanlara bir defaya mahsus verilecek. Açıköğretim, yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler bundan faydalanamayacak. Yüzde 25-40-50 oranında ÖTV kesiliyor. Vergisiz telefon tablet denildiği için burada ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı ve TRT bandrolü vergi olarak tabir ediliyor. Bugün netleşecek. Ekimde Meclis açılınca kanun taslağı ile birlikte netleşmiş olacak."