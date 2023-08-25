Çay makinesi 299 TL’ye düştü! ŞOK 26 Ağustos 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu! İşte ŞOK haftanın yıldızları
ŞOK 26 Ağustos 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yayınlanan yeni katalogda 250 TL’ye ayakkabılık, 629 TL’ye kitaplık, 429 TL’ye kahve makinesi, 349 TL’ye çay makinesi, 299 TL’ye kettle ve daha birçok ürün indirimli fiyat etiketi ile marketteki yerini alacak. İşte ŞOK 26 Ağustos aktüel ürünler listesi…
Herkesin merakla beklediği ŞOK 26 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Haftanın yıldızlarında bu hafta kitaplık, ayakkabılık, TV ünitesi, orta sehpa, kahve makinesi, çay makinesi, kettle, elektrikli süpürge, derin dondurucu, bu dolabı ve daha yüzlerce indirimli ürün yer alıyor. 26 Ağustos ile 2 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirim listesi Ağustos Ayının son kataloğu olacak. İşte tam ŞOK aktüel ürünler listesi…
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ruum store by Doğtaş Vega 2 Kapaklı Alçak Dolap 799 TL,
Zein Kitaplık 629 TL,
Milas Yan Sehpa 599 TL,
Vega Kapaklı Kitaplık 1.199 TL,
Lika Orta Sehpa 999 TL,
Vega Komodin 569 TL,
Meta TV Ünitesi 1.399 TL
Mio Ayakkabılık 249 TL
Fujiplus FP-12T 12 BTU INV Beyaz Klima 12.999 TL,
Fıjiplus Elia18000 BTU Inverter Klima 19.999 TL
E.C.A SPYLOS PRO ESA1512A100 12000 Inverter Klima 14.299 TL
Awox Sparkling Krom Kahve Makinesi 429 TL,
Awox Teaplus Mürdüm Çay Makinesi 349 TL,
TP-LİNK TAPO C210 Wİ-Fİ Kamera+ 64 GB Hafıza Kartı 949 TL
Skytech STF 1645 Vantilatör 899 TL
Dialmond Kettle İnox 299 TL,
Awox Gravity Toz Torbasız Süpürge 1.189 TL,
Altus AL 305 B Tezgah Altı Mini Buzdolabı 4.299 TL,
Altus Al 328 B Çift Kapılı Buzdolabı 9.399 TL
Vestel VSK 1018 Saç Kurutma Makinesi 299 TL
ŞOK 26 Ağustos 2023 Cuma
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- Çay makinesi 299 TL’ye düştü! ŞOK 26 Ağustos 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu! İşte ŞOK haftanın yıldızları
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