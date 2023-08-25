BİM’e bu hafta 8 in TL’ye 50 inç TV ve akıllı telefon geliyor! BİM 1 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğunda ne var?

Herkesin merakla beklendiği BİM 1 Eylül 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Haftanın indirimli ürünleri arasından LED TV, telefon, bilgisayar, kulaklık, süpürge, Airfryer, ankastre set, mutfak gereçleri, temizlik ürünleri, bavul ve giyim gibi yüzlerce ürün yer alıyor. 1 Eylül 2023 tarihinde BİM'in raflarında indirimli fiyat etiketi ile yer alacak ürünler 8 Eylül 2023 tarihine kadar ayını fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM aktüel indirimli ürünlerin tam listesi…