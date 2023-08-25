BİM’e bu hafta 8 in TL’ye 50 inç TV ve akıllı telefon geliyor! BİM 1 Eylül aktüel ürünler kataloğunda ne var?
BİM 1 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bim’de bu hafta elektronikten bilgisayara, mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine kadar birçok ürün indirimli fiyattan yerini alacak. İşte haftanın indirimli ürünleri
Herkesin merakla beklendiği BİM 1 Eylül 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Haftanın indirimli ürünleri arasından LED TV, telefon, bilgisayar, kulaklık, süpürge, Airfryer, ankastre set, mutfak gereçleri, temizlik ürünleri, bavul ve giyim gibi yüzlerce ürün yer alıyor. 1 Eylül 2023 tarihinde BİM'in raflarında indirimli fiyat etiketi ile yer alacak ürünler 8 Eylül 2023 tarihine kadar ayını fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM aktüel indirimli ürünlerin tam listesi…
BİM 1 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
TCL 58" Uydu Alıcılı Google Tv 13.999 TL
TCL 50" Uydu Alıcılı Google Tv 9.999 TL
Nordmende 50" NM50350 Android Tv 8.799 TL
Casper 8/128 Gb Cep Telefonu 7.999 TL
HP Notebook 7N4W2AA Ryzen 5 10.999 TL
HP 516 A10 Tanklı Yazıcı 4.999 TL
Oppo Enco Air 2 Bluetooth Kulaklık 829 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 2.999 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Fakir RS 720 Robot Süpürge 4.799 TL
Braun MQ5245WH Blender Set 1.599 TL
Kumtel Hamur Yoğurma Makinesi 1.499 TL
Kumtel Turbo Fırın 1.799 TL
Kumtel Yağsız Airfryer 1.799 TL
Kumtel İnox Tost Makinesi 1.099 TL
Fakir Tastea Çay Makinesi 799 TL
Heifer Işıklı Kettle 379 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 279 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 5.299 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 299 TL
Okyanus Home Deterjan/Tablet Kutusu 59 TL
Philips DLP2610/12 Hızlı Şarj Aleti 199 TL
Philips SFL3175 El Feneri 149 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 38,50 TL
Baskılı Su Kovası 27,50 TL
Saklama Kutusu 7,5 Litre 37,50 TL
Saklama Kutusu 1,5 Litre 17,50 TL
Saban Askı Seti 5'li 22,50 TL
Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 10 TL
Happy Life Telefon Tutucu 5,25 TL
Mgs Luna Elbiseli Set 119 TL
Mgs Oyuncak Set 2'li 125 TL
Mgs Oyuncak Çanta ve Aksesuar Seti 69 TL
Smartland Dough Deniz Kabuğu Oyun Hamuru Seti 99 TL
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Karma Hikayeler 27,50 TL
Gokidy Çek Bırak Metal Arabalar 59 TL
Gokidy Sök Tak Araçlar 44,50 TL
Paşabahçe Live Beautiful Landmark Kavanoz Çeşitleri 750 cc 55 TL
Paşabahçe Live Beautiful Landmark Kavanoz Çeşitleri 1360 cc 69 TL
Paşabahçe Live Beautiful Landmark Kavanoz Çeşitleri 2570 cc 85 TL
Glass in Love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 69 TL
Glass in Love Cam Espresso Bardağı 6'lı 49 TL
Glass in Love Cam Gravürlü Bardak 300 cc 14,50 TL
Bonera Karnıyarık Tenceresi 189 TL
Chef's Tava 99 TL
Relax Çelik Termos 299 TL
Relax Çelik Termos 750 ml 189 TL
Borcam by Paşabahçe Borcam Fırın Tepsisi 99 TL
Paşabahçe Live Beautiful Fincan Takımı 12 Parça 149 TL
Lav Salata Kasesi 2'li 65 TL
Lav Kase 6'lı 44,50 TL
Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 32,50 TL
Kristal Sürahi 1 Litre 62,50 TL
Mutfak Seti 9 Parça 99 TL
Kare Kase 14,50 TL
Yuvarlak Tencere 28,50 TL
İkili Süzgeç 39,50 TL
Tuzluk Biberlik 2'li 14,50 TL
Cam Baharatlık 10 TL
Büyük Boy Valiz 629 TL
Orta Boy Valiz 529 TL
Küçük Boy Valiz 349 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 89 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 75 TL
Pötikareli Sofra Bezi 34,50 TL
BabyCo Tekli Bebek Body 31,50 TL
Kız-Erkek Çocuk Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt 119 TL
Kız-Erkek Çocuk Sıfır Yaka Sweatshirt 89 TL
Erkek Şort 54,50 TL
Kız-Erkek Çocuk Polo Yaka Tişört 89 TL
Kız-Erkek Çocuk Polo Yaka Sweatshirt 99 TL
Kız-Erkek Çocuk Ribanalı Eşofman Altı 75 TL
Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 199 TL
Çocuk Spor Ayakkabı 169 TL
BİM 1 Eylül 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 1 Eylül 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 1 Eylül 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 1 Eylül 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu
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