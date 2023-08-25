Altın fiyatları aniden düştü! 26 Ağustos Cumartesi canlı altın fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar…

Altın MB faiz kararı sonrası hızla geriledi. Bilindiği üzere 24 Ağustos saat 14.00'de MB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığını açıkladı. Açıklamanın gelmesi ile birlikte Dolar kuru 27.25 TL seviyelerinde 25.26 TL seviyelerine kadar geriledi. Söz konusu gerileme ise Kapalı Çarşı altın piyasasına doğrudan yansıdı. Gram altın 1.576 TL'ye görürken, Çeyrek Altın ise 2.609 TL kadar geriledi. İşte 26 Ağustos 2023 Cumartesi Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…