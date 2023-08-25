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Altın fiyatları aniden düştü! 25 Ağustos Cuma canlı altın fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Altın fiyatları aniden düştü! 25 Ağustos Cuma canlı altın fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar…

Altın fiyatları birden çakıldı. MB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonra açıklanan 750 Baz puanlık faiz artışı ile birlikte dolar kurunda ani çakılma yaşandı. Söz konusu düşüş ise Kapalı Çarşıda altın fiyatlarına anında yansıdı. İşte 25 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları…

Altın MB faiz kararı sonrası hızla geriledi. Bilindiği üzere 24 Ağustos saat 14.00'de MB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığını açıkladı. Açıklamanın gelmesi ile birlikte Dolar kuru 27.25 TL seviyelerinde 25.26 TL seviyelerine kadar geriledi. Söz konusu gerileme ise Kapalı Çarşı altın piyasasına doğrudan yansıdı. Gram altın 1.576 TL'ye görürken, Çeyrek Altın ise 2.609 TL kadar geriledi. İşte 25 Ağustos 2023 Cuma Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…

750 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI ALTIN FİYATLARINI GERİLETTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'inci faiz kararını vermek üzere Para Politikası Kurulu (PPK), toplantısında dün bir araya gelmişti. Toplantı sonrasında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarıldığı açıkladı. Açıklama sonrası ise dolar kurunda sert düşüş yaşandı.

25 AĞUSTOS CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

ALIŞ:1.631,52 TL

SATIŞ:1.633,62 TL

Çeyrek Altın

ALIŞ: 2.644,51 TL

SATIŞ: 2.687,77 TL

Yarım Altın

ALIŞ: 5.288,02 TL

SATIŞ: 5.381,54 TL

Tam Altın

ALIŞ: 10.547,17 TL

SATIŞ: 10.717,39 TL

Cumhuriyet Altını

ALIŞ: 10.791,17 TL

SATIŞ: 10.980,39 TL

14 Ayar Altın

ALIŞ: 967,58 TL

SATIŞ: 969,75 TL

18 Ayar Altın

ALIŞ: 1.239,78 TL

SATIŞ: 1.241,14 TL

22 Ayar Bilezik

ALIŞ: 1.486,90 TL

SATIŞ: 1.535,45 TL

Gremse Altın

ALIŞ: 26.212,30 TL

SATIŞ: 26.708,32 TL

Gümüş

ALIŞ: 20.56TL

SATIŞ: 20.61 TL

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