Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları 2023 | Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekiliş tarihi açıklandı mı? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, isim listesi...
Türk Hava Yolları (THY) Emlak Konut, Arnavutköy'de gerçekleştirdiği konut projesi hakkında son gelişmeleri duyurdu. Başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlanan projenin kura çekim tarihi araştırma konusu oldu. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? İşte, konuya ilişkin detaylar...
"THY Emlak Konut kura sonuçları, isim listesi açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2 Haziran tarihinde başvuruları tamamlanan Arnavutköy Yenişehir sosyal konut projesi hakkında detaylar sorgulanıyor. Ev sahibi olmak isteyenler, THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekiliş tarihi...
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.
THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
GENÇLERE YÜZDE 20 ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK
"İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel kontenjan ayrıldı.
Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.
Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.
Proje, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini de bünyesinde barındıracak.
Sıfır atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip proje; ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan "Yeşil Proje" olma özelliği taşıyor, çevresel uygulamalarla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.
Yenişehir Evleri Arnavutköy'de çocuklar için de çocuk oyun parkı ile eğitim kurumları da yer alıyor.
Ayrıntılı bilgiye "emlakkonut.com.tr" adresinden ve "444 36 55" telefon numarasından ulaşılabilecek.
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