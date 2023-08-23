23 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda indirimli airfrayer, akıllı baskül ve robot süpürge yer alıyor! ŞOK indirim listesinde neler var?

ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda indirimli airfrayer, akıllı baskül ve robot süpürge yer alıyor! ŞOK indirim listesinde neler var?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
ABONE OL
ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda indirimli airfrayer, akıllı baskül ve robot süpürge yer alıyor! ŞOK indirim listesinde neler var?

Herkesin merakla beklediği ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Elektronikten temizlik ürünlerine, gıda ürünlerinden beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe indirim yapılacağı duyuruldu. İşte haftanın yıldızlarının yer aldığı tam fiyat listesi

ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. Bu hafta indirim sepetinde başta ev hanımlarının ilgisini çekecek ürünler yer alıyor. Yeni katalogda buzdolabı, Airfrayer, robot süpürge, cep telefonu, kulaklık gibi daha onlarca dikkat çeken ürün indirimli fiyat etiketi ile mağazada yerini aldı. İşte 23 Ağustos ŞOK aktüel ürünler listesi…

BİM 22 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM 22 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

ŞOK 23 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Wiami Airfryer Yağsız Hava Fritözü 3.099 TL,

Wiami FX-10 Akıllı Robot Süpürge 7.199 TL

Onemoon Airfryer Yağsız Fritöz 1.459 TL

Reeder S19 Max Pro 128 GB Cep Telefonu 3.389 TL,

Cybersoul X3 Pro 350E Elektrikli Scooter 11.379 TL

Reeder S19 Max 32 GB / 2 Dual New Edition Cep Telefonu 2.359 TL

Omix Mixpods Pro X2101 BT Kulaklık 719 TL,

Tecno Pova 4 128 GB / 8 Dual Uranolith Cep Telefonu 6.889 TL

Altus AL 370 Buzdolabı 12.499 TL

Altus AL511 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.599 TL

Haylou Akıllı Yağ Ölçer Baskül 399 TL

ŞOK 23 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK 23 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK 23 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA