ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda indirimli airfrayer, akıllı baskül ve robot süpürge yer alıyor! ŞOK indirim listesinde neler var?
Herkesin merakla beklediği ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Elektronikten temizlik ürünlerine, gıda ürünlerinden beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe indirim yapılacağı duyuruldu. İşte haftanın yıldızlarının yer aldığı tam fiyat listesi
ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. Bu hafta indirim sepetinde başta ev hanımlarının ilgisini çekecek ürünler yer alıyor. Yeni katalogda buzdolabı, Airfrayer, robot süpürge, cep telefonu, kulaklık gibi daha onlarca dikkat çeken ürün indirimli fiyat etiketi ile mağazada yerini aldı. İşte 23 Ağustos ŞOK aktüel ürünler listesi…
ŞOK 23 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Wiami Airfryer Yağsız Hava Fritözü 3.099 TL,
Wiami FX-10 Akıllı Robot Süpürge 7.199 TL
Onemoon Airfryer Yağsız Fritöz 1.459 TL
Reeder S19 Max Pro 128 GB Cep Telefonu 3.389 TL,
Cybersoul X3 Pro 350E Elektrikli Scooter 11.379 TL
Reeder S19 Max 32 GB / 2 Dual New Edition Cep Telefonu 2.359 TL
Omix Mixpods Pro X2101 BT Kulaklık 719 TL,
Tecno Pova 4 128 GB / 8 Dual Uranolith Cep Telefonu 6.889 TL
Altus AL 370 Buzdolabı 12.499 TL
Altus AL511 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.599 TL
Haylou Akıllı Yağ Ölçer Baskül 399 TL
ŞOK 23 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 23 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 23 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu
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