BİM 22 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu! Haftanın indirimlerinde gıdadan temizliğe, atıştırmalıklardan beze…
22 Ağustos 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerde raflarda yerini aldı. Önümüzdeki Salı gününe kadar devam edecek olan fırsatlar arasında temizlik malzemelerinden bebek bezine, kişisel hijyen malzemelerinden gıdaya kadar bir çok ürün yer alıyor. İşte haftanın indirimli ürünlerinin listesi…
BİM 22 Ağustos aktüel ürünler listesi açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir aktüel katalog ile müşterilerinin karşısına çıkan BİM, açıkladığı indirimli fiyatları önümüzdeki Salı gününe kadar sürdürecek.
BİM 22 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Siri + Limonata 14,50 TL.
Patito Patates Cipsi 14,50 TL.
Dost 1 Litre Tam Yağlı Süt 21,50 TL.
Haribo Yumuşak Şeker Croco 13,50 TL.
Le'Cola 2,5 Litre Şekersiz Kola 19,50 TL.
Cofeeto Soğuk Kahve Çeşitleri 9,75 TL.
Patito 200 gr Tırtıklı Patates Cipsi 21 TL.
Black Bruin 1 Litre Enerji İçeceği 17,50 TL.
Cafe Crown 16'lı Kahve Çeşitleri 33,50 TL.
Cafe Crown 100 gr Türk Kahvesi 21,50 TL.
Patito 135 gr Tırtıklı Patates Cipsi 14,50 TL.
Fiskobirlik 200 gr Bence Küp Gofret 19,50 TL.
Çamlıca 6×200 ml Armut Aromalı Gazoz 29,50 TL.
Biscolata Pia 100 gr Limon Dolgulu Kek 13,75 TL.
Eti Burçak 3×91 gr Tuzlu&Zeytinli Bisküvi 23,50 TL.
Eti Burçak 4×100 gr Sütlü Kakaolu Bisküvi 27,50 TL.
Sinoz Tonik 165 TL.
Flormar Oje 19,50 TL.
Mandal 2'li Toka 35 TL.
Organizer Box-Up 39,50 TL.
Ariel 7 Kg Toz Deterjan 239 TL.
Pierre Cardin Dipliner 29,50 TL.
Palmolive 2'liDuş Jeli 79,50 TL.
22 Ağustos Aktüel ürünler kataloğu
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