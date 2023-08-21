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Yeşildere Barajı'ndan ekonomiye büyük katkı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.08.2023
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Yeşildere Barajı’ndan ekonomiye büyük katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı; tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

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