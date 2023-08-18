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Ticaret Bakanlığından fırsatçılara geçit yok! 11 bin 371 firmaya ceza yağdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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Ticaret Bakanlığından fırsatçılara geçit yok! 11 bin 371 firmaya ceza yağdı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, fiyat denetimleri kapsamında 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 TL ceza uygulandığını duyurdu.

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