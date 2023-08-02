TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay için iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,95 oldu.

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında ise 63,72'ye düşmüştü