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İş yeri kira artışı hesaplama 2023 | TÜİK dükkan kira zammı (TEFE-TÜFE) belli oldu mu? Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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İş yeri kira artışı hesaplama 2023 | TÜİK dükkan kira zammı TEFE-TÜFE belli oldu mu? Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos kira zammı 2023 verilerini büyük bir dikkatle bekleyen binlerce kişiye ışık tutacak. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda Ağustos ayı kira artış oranı merakla bekleniyor. Temmuz 2023 itibarıyla %25 kira sınırlaması uygulamasının 1 yıl daha devam edeceği belirtiliyor. Peki ağustos ayı dükkan, iş yeri kira artış oranı kaç?

Ağustos ayı kira artış oranı, ev sahipleri ve kiracılar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kapsamında dükkan ve iş yerlerinin kira artış oranı yeniden şekillenecek. Peki ağustos ayı dükkan, iş yeri kira artış oranı kaç? İşte konuya ilişkin detaylar...

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI (TEFE-TÜFE) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos 2023 kira artış oranı henüz belli olmadı. Kira artış oranının Temmuz ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE) ile birlikte netlik kazanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin verileri 3 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Temmuz ayı kira artış oranı %59.95 olarak açıklanmıştı.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay için iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,95 oldu.

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında ise 63,72'ye düşmüştü

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı belli oldu. Haziran ayı enflasyonu yüzde 38,21 olarak açıklanırken 12 aylık ortalama yüzde 59,95 olarak ortaya çıktı.

İş yerleri kiraları için bu ay tavan zam oranı yüzde 59,95 olarak uygulanabilecek.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %59,95

Kira Artış Tutarı: 5 bin 995 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 995 TL

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