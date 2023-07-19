Başkan Erdoğan’ın Körfez turundaki son durağı BAE! Ticaret hacmi büyük ivme kazanacak! Hedef 40 milyar dolar

TÜRKİYE'YE YATIRIM İÇİN 10 MİLYAR DOLARLIK FON

Erdoğan ve Al Nahyan arasında son 2 yılda gerçekleşen karşılıklı ziyaretlere, imzalanan anlaşmalar damga vurgu.

Al Nahyan'ın Kasım 2021'deki ziyaretinde iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Abu Dabi ve Ankara arasında, Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı gibi önemli anlaşmalar yapıldı.

Ayrıca, BAE, Kasım 2021'de, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat 2022'deki Abu Dabi ziyaretinde de yeni anlaşmalara imza atıldı. Bu ziyaret sırasında savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.