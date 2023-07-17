Borsa İstanbul'da endeks rekora doymuyor! 1,5 ayda yüzde 50'yi aştı
Son dakika haberi | Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üstüne rekor kırıyor. Seçim sonrası yükselişini sürdüren endeks, 6.500 puan barajını aştı. Seçim sonrası dönemde endeks yaklaşık yüzde 53 değer kazanırken, dolar bazlı olarak 250 sentten işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor kırmaya devam ederek 6.500 puan sınırını aştı.
BIST 100 endeksi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti ve devamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında olduğu haftaya rekorla başladı.
Yılın ilk yarısında yaşanan deprem felaketi ve seçim belirsizliği nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, seçim belirsizliğinin sona ermesi ve yeni ekonomi yönetiminin adımlarıyla birlikte yükseliş eğilimine geçti.
Seçim öncesi 4.311,41 puana kadar gerileyerek 2023'ün en düşük seviyesini test eden BIST 100 endeksi, seçim sonrası yakaladığı yükseliş ivmesiyle yaklaşık yüzde 53 değer kazanarak 6.576,47 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, dolar bazlı incelendiğinde ise gördüğü en düşük seviye olan 207 sentin yaklaşık yüzde 21 üzerinde, 250 sentten işlem görüyor. Endeks, dolar bazlı son 1,5 ayın en yükseğinde bulunmasına karşın 510 sentlik tarihi zirvesinin oldukça uzağında seyrediyor.
Yılbaşından bu yana sektör bazlı performanslar incelendiğinde, en çok getirinin yaklaşık yüzde 73 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı sektöründen elde edildiği görülürken, en çok kaybettiren ise yaklaşık yüzde 10 ile orman, kağıt, basım oldu.
Analistler, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların da piyasalarda olumlu karşılandığını ifade ederek, özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapılmasının önemine işaret etti.
Dolar kurundaki yükselişin döviz geliri yüksek şirketleri olumlu etkilemesinin beklendiğine işaret eden analistler, borsadaki yükseliş eğiliminin yılın ikinci yarısında atılacak adımlar ve yabancı yatırımcıların da ilgisiyle devam edebileceğini bildirdi.
Analistler, seçim sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) yaklaşık 220 baz puan gerileyerek 440 baz puana kadar indiğini hatırlatarak, bu durumun fonlama maliyetlerinde iyileşmeye sebep olduğunu ve şirketleri olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.
"ENDEKSTE ORTA VADE İÇİN MEVCUT SEVİYELER HALEN İSKONTOLU"
PhillipCapital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, endekste orta vade için mevcut seviyelerin halen iskontolu olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.
Son 1,5 aylık dönemde soluksuz devam eden yükseliş sonrası kar realizasyonuna bağlı gelebilecek düzeltme riskinin de canlı bulunduğunu aktaran Doğan, "Enflasyonun şirket finansallarına getirdiği nominal büyümenin ve son yıllarda oldukça yüksek seyreden risk primlerindeki iyileşmenin birçok şirkette ve dolayısıyla endekste piyasa çarpanlarında tarihsel ortalamalara dönüş imkanı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Doğan, kısa vadeli kar realizasyonlarının orta vade için alım fırsatı oluşturacağını düşündüklerini belirterek, endekste kısa vadeli ortalamaları, ilk destek seviyeleri olarak takip ettiklerini söyledi.
Şu sıralarda 7 günlük ortalamanın 6.350 ve 14 günlük ortalamanın 6.130 puanda bulunduğunu aktaran Doğan, "Bu ortalamalar, yatırımcıların risk algılarına göre takip edebilecekleri destek seviyeler olarak izlenebilir. Yukarıda ise 6.560 üzerinde bir kapanış yeni bir psikolojik direnç oluşturarak 7.000'in hedeflenmesini sağlayabilir." dedi.
"ORTODOKS POLİTİKALARIN UYGULANMAYA BAŞLANMASINA YÖNELİK ADIMLARI OLUMLU KARŞILAMAKTAYIZ"
Dinamik Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Enver Erkan da politika faiz artışının yanı sıra mikro ve makroihtiyati çerçevedeki dönüşümün de çok önemli olduğunu vurguladı.
Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte TCMB'nin nasıl bir para politikası uygulayacağı konusundaki belirsizliklerin de atlatılmasıyla borsada bir yükseliş hareketinin takip edildiğini aktaran Erkan, şunları kaydetti: "Atılan adımlar, son 2 yılın koşullarından kademeli bir geçişin başladığını ve adımların yavaş yavaş atılacağını gösteriyor. Seçimlerden sonraki sürece baktığımızda bankalar üzerinde uygulanan regülasyonların bir miktar yumuşatılması ve kademeli Ortodoks politikaların uygulanmaya başlanmasına yönelik adımları olumlu karşılamaktayız. Bu adımlarla birlikte döviz kurlarında yaşanan dengelenmenin Borsa İstanbul'a yansıması olarak değerlendirmekteyiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...
- YKS-2023 başarı sıralaması! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!
- LGS MEB 2023 tercih sonuç ekranı | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi son tercih tarihi!
- Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi'den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...
- YKS tercih ekranı ÖSYM! TYT-YDT-AYT 2023 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Her an açıklanabilir! YKS (TYT-AYT-YDT) 2023 bugün (erken) açıklanacak mı, ne zaman? Üniversite sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı!
- Beykent Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2023! Beykent Üniversitesi 2 yıllık - 4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...
- Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Terzi 2. sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi ikinci sezon var mı, başlayacak mı? Yayın tarihi...
- EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır? 48 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi şartları...
- DEPREMZEDE HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi müjdesi! Yerinde Dönüşüm Projesi başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Konut / iş yeri ödeme planı...