Borsa İstanbul’da endeks rekora doymuyor! 1,5 ayda yüzde 50’yi aştı

Yılbaşından bu yana sektör bazlı performanslar incelendiğinde, en çok getirinin yaklaşık yüzde 73 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı sektöründen elde edildiği görülürken, en çok kaybettiren ise yaklaşık yüzde 10 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların da piyasalarda olumlu karşılandığını ifade ederek, özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapılmasının önemine işaret etti.

Dolar kurundaki yükselişin döviz geliri yüksek şirketleri olumlu etkilemesinin beklendiğine işaret eden analistler, borsadaki yükseliş eğiliminin yılın ikinci yarısında atılacak adımlar ve yabancı yatırımcıların da ilgisiyle devam edebileceğini bildirdi.

Analistler, seçim sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) yaklaşık 220 baz puan gerileyerek 440 baz puana kadar indiğini hatırlatarak, bu durumun fonlama maliyetlerinde iyileşmeye sebep olduğunu ve şirketleri olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.