Başkan Erdoğan’dan Körfez’e ticaret seferi! Hedef ihracatta yeni rekorlar | Başkan Erdoğan ilk durağı Suudi Arabistan’da

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ"

Bu üç ülkeyle tarihsel, coğrafi ve kültürel anlamda geçmişten gelen güçlü bağlara dikkati çeken Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Katar ile ilişkilerimiz hep iyiydi. Önce BAE, sonra Suudi Arabistan ile geçen yıldan bu yana aramızda tekrar olumlu şekilde değişen diyalog ve dostluk köprüsü ekonomik ilişkilerimize de hızla olumlu yansımaya başladı. Şimdi yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralarken, ikili ekonomik ilişkilerin tekrar canlandığını, hatta eski günleri de geride bırakarak daha sıcak ve kuvvetli iş birlikleri oluştuğunu görüyoruz. Geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Sayın Majid Al Hogail ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın tam gün katılımıyla DEİK'te Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu ve Yuvarlak Masa Toplantısı'nı, sektörel oturumları ve iş görüşmelerini gerçekleştirmiştik. Günün sonunda da 16 iş anlaşması imzalayarak çok verimli bir sonuç aldık. Üç ülkeyi kapsayan ziyaretimizde ise Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni ortak hedeflere ulaşabilmek için çok daha kapsamlı adımlar atacağız."

Olpak, bu ziyaretler kapsamında DEİK olarak Suudi Arabistan'dan başlayarak Katar ve BAE'de karşı kanat kuruluşlarıyla birlikte üç önemli iş forumu düzenleyeceklerini belirterek, "Hızlı ve yoğun geçecek seyahatimizde 17 Temmuz'da Cidde, 18 Temmuz'da Doha ve 19 Temmuz'da Abu Dabi'de Türk iş dünyamızın önde gelen iş insanları ve şirketlerimizi, üç ülkenin zirvesindeki muhataplarıyla daha fazla ticaret, yatırım ve işbirliği için bir araya getireceğiz." dedi.

İş forumları vesilesiyle, bölge ülkeleriyle hem karşılıklı ticareti artırmayı, hem de ticaretin ötesinde ortak yatırım imkanlarını kapsamlı biçimde ele alacaklarını belirten Olpak, "Ayrıca karşılıklı yatırımları sadece kendi ülkelerimizde değil başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde de yapmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.