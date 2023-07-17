8000 tl seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı 2023?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.



Güler açıklamasında şunları söyledi:



"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.



Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."