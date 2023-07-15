"Memura seyyanen zam ne zaman verilecek 2023? 8.000 TL seyyanen zam yattı mı, ne zaman ödenecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur maaşlarının yatırılmasına çok az bir zaman kaldı. Memurlar bu sene enflasyonun yanında seyyanen zam da alacak. Böylelikle 8 bin 77 TL artış yaşanacak. Peki, Memura seyyanen zam ne zaman verilecek 2023? 8.000 TL seyyanen zam yattı mı, ne zaman ödenecek?