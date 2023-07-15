Memura seyyanen zam ne zaman verilecek 2023? 8.000 TL seyyanen zam yattı mı, ne zaman ödenecek?
"Memura seyyanen zam ne zaman verilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur maaşlarının yatırılmasına çok az bir zaman kaldı. Memurlar bu sene enflasyonun yanında seyyanen zam da alacak. Böylelikle 8 bin 77 TL artış yaşanacak. Peki, Memura seyyanen zam ne zaman verilecek 2023? 8.000 TL seyyanen zam yattı mı, ne zaman ödenecek?
"Memura seyyanen zam ne zaman verilecek 2023? 8.000 TL seyyanen zam yattı mı, ne zaman ödenecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur maaşlarının yatırılmasına çok az bir zaman kaldı. Memurlar bu sene enflasyonun yanında seyyanen zam da alacak. Böylelikle 8 bin 77 TL artış yaşanacak. Peki, Memura seyyanen zam ne zaman verilecek 2023? 8.000 TL seyyanen zam yattı mı, ne zaman ödenecek?
SEYYANEN ZAM BİR KERELİK Mİ, HER AY YATACAK MI?
Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. Seyyanen zam bir kerelik olmayacak. Her ay düzenli olarak memurların maaşları seyyanen zamlı şekilde yatacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Kabul edilen teklifle; en düşük memur aylığı 22 bin TL'ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış öngörülüyor.
Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen Zam verilecek. Memur maaşları 15 Temmuz tarihinde ödeniyor. Ancak Zamlı memur maaşları tarihi hakkında bir açıklama henüz gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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