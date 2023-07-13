Temmuz 2023 dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, iyileştirme olacak mı? Dul ve yetim maaşı alanlara müjde!
"Dul ve yetim maaşına iyileştirme mi geliyor?" sorusu son dakika haberiyle birlikte araştırma konusu oldu. Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamla birlikte dul ve yetim aylığı da yükseltildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dul maaşının emekli maaşından düşük olması hakkında bir çalışma yapılıp yapılmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, dul ve yetim maaşı son gelişmeler...
"Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, konuya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dul maaşının emekli maaşından düşük olması hakkında bir çalışma yapılıp yapılmayacağı ile ilgili sorulara yanıt verdi. Peki, zamlı dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak?
DUL VE YETİM MAAŞINA İYİLEŞTİRME Mİ GELİYOR?
NATO Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, dul maaşının emekli maaşından düşük kalması hakkında "Şimdi yeni bir adım atıyoruz. O da Aile ve Gençlik Bankasını kurmak. Bizim doğal gaz, bunun yanında petrolden gelirin belli bir bölümünü biz bu Aile ve Gençlik Bankası kapsamına aktaracağız. Oradan da bu tür hanımlara ve gençlere bunu tahsis edeceğiz" ifadelerini kullandı.
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?
Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi. Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken 5.625 liraya yükseldi.
KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI ALABİLİR?
Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocuklar için oluşturulan fon sayesinde, hayatlarına devam edenlerin ekonomik olarak mağdur olmamaları sağlanır. Kadın ya da erkek eşlerden bir vefat ettiği zaman dul maaşından diğeri yararlanabilir. Aynı şekilde çocuklarda da yetim maaşı verilirken cinsiyet gözetilmez.
Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine verilmektedir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir. Dul maaşı için Medeni kanunlarına uygun evlilik bağının olması gerekmektedir. Çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı. Yetim maaşında da kız ya da erkek çocuk fark etmezken cinsiyet ayırımı maaşları alacakları süreleri etkilemektedir.
Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.
DUL VE YETİM MAAŞI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?
Dul ve yetim aylığı için aranan şartları karşılıyorsanız, gerekli yerlere başvuruda bulunursunuz. Yapılan başvurular sonrası aylık almaya hak kazandığınız takdirde sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşında maaş ödemesi yapılır. Eğer sigortalının prim borcu varsa, borcun tamamını ödenmesi gerekmektedir.
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