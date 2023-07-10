2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
"14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Memur ve memur emekli maaş zammı için beklenen gün geldi. TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonra ek zam düzenlemeleri açıklanacak ve yasa tasarısı Meclis'e gelecek. Peki, 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte, haberin detayları...
"14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu milyonların gündeminde. Emekli ve memur maaş zammı milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK'in verileri sonrası 6 aylık enflasyon rakamları ve seyyanen artış kesinleşti. Maaş farkı ödemeleri hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. Peki, 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, 14 günlük maaş farkı hesaplama ekranı ve ödeme tarihleri...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.
İŞTE TEMMUZ 2023 MEMUR ZAMMI MAAŞ BELİRLEME TAKVİMİ
5 Temmuz saat 10:00'da TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve memur zammı refah payı hariç kesinleşecek
*Refah payı (Ek zam) ve seyyanen artış duyurulacak
*Düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak
*Çalışma TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
*Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak
*Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla memur zammı düzenlemesi 15 Temmuz öncesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.
Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu.
MEMUR MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELDİ
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. Teklifi saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Meclis Başkanlığı'na sundu.
MEMUR MAAŞLARI İÇİN 8077 TL SEYYANEN ARTIŞ
En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL yapacak düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış yapılacak.
Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifte yüzde 17,55 oranında ve 8 bin 77 TL seyyanen zam uygulanacağını açıkladı.
EMEKLİYE ZAM ORANI NE KADAR OLDU?
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı.
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur, işçi ve Bağ-Kur emekli maaşı toplamda yüzde 25 oranında zam alacak.
Yüzde 25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli maaşı bağlanmış kişiler faydalanabilecek.
2023 4C EMEKLİ SANDIĞI MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emekli maaş farklarının ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz..
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