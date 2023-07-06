2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
"14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Memur ve memur emekli maaş zammı için beklenen gün geldi. TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonra ek zam düzenlemeleri açıklanacak ve yasa tasarısı Meclis'e gelecek. Peki, 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte, haberin detayları...
"14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu milyonların gündeminde. Emekli ve memur maaş zammı milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK'in verileri sonrası 6 aylık enflasyon rakamları ve seyyanen artış kesinleşti. Maaş farkı ödemeleri hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. Peki, 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, 14 günlük maaş farkı hesaplama ekranı ve ödeme tarihleri...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.
İŞTE TEMMUZ 2023 MEMUR ZAMMI MAAŞ BELİRLEME TAKVİMİ
5 Temmuz saat 10:00'da TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve memur zammı refah payı hariç kesinleşecek
*Refah payı (Ek zam) ve seyyanen artış duyurulacak
*Düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak
*Çalışma TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
*Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak
*Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla memur zammı düzenlemesi 15 Temmuz öncesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.
Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu.
MEMUR MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELDİ
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. Teklifi saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Meclis Başkanlığı'na sundu.
MEMUR MAAŞLARI İÇİN 8077 TL SEYYANEN ARTIŞ
En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL yapacak düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış yapılacak.
Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifte yüzde 17,55 oranında ve 8 bin 77 TL seyyanen zam uygulanacağını açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?
- Gelinim Mutfakta 5 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? MEB son duyurular...
- Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...
- İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
- Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 5 Temmuz EYT, 4A, 4B, 4C maaşları ne kadar, kaç TL oldu? SGK emekli maaş hesaplama ekranı 2023!
- Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu? Memur maaş katsayı...
- TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI SON DAKİKA | Temmuz ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE açıklandı mı? Kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?
- 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
- Haziran ayı enflasyon oranı son dakika: 2023 Haziran TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?
- Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük fark ödemesi...