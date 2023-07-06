2023 Temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri yükseldi mi, ne kadar oldu? Zamlı Aile Destek paraları ne zaman yatacak?
2023 Temmuz ayıyla birlikte emekli, memur ve bazı sosyal yardım ödemelerine zam yapılıyor. Aile destek parasından yararlanan vatandaşlar ödemelere zam yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Peki, Temmuz zammı ile Aile Destek Paketi kaç TL oldu? Zamlı Aile Destek parası kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı sosyal yardım parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...
"Zamlı Aile Destek Paketi ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı ardından Aile Destek ödemeleri hakkında da önemli açıklama yapmıştı. Erdoğan'ın açıklamasına göre; sosyal yardım ödemeleri uzatıldı. Peki, Temmuz zammı ile Aile Destek Paketi kaç TL oldu? Zamlı Aile Destek parası kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı sosyal yardım parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...
HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olan Haziran ayı enflasyon rakamları son dakika açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92 yıllık bazda ise yüzde 38,21 oldu.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
1-2 çocuklu hanelere- 350 TL
3 çocuklu hanelere- 450 TL
4 çocuklu hanelere- 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?
3 Temmuz tarihli Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan yağtığı konuşmada Aile Destek Programına da yer verdi:
'' Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık.''
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?
Aile Destek Paketi ödemeleri bu yıl da devam edecek. Ödeme tutarların artış olup olmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU
Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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