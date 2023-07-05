Zamlı Aile Destek paraları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri yükseldi mi, ne kadar oldu?
2023 Temmuz ayıyla birlikte emekli, memur ve bazı sosyal yardım ödemelerine zam yapılıyor. Aile destek parasından yararlanan vatandaşlar ödemelere zam yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Peki, Temmuz zammı ile Aile Destek Paketi kaç TL oldu? Zamlı Aile Destek parası kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı sosyal yardım parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...
"Zamlı Aile Destek Paketi ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı ardından Aile Destek ödemeleri hakkında da önemli açıklama yapmıştı. Erdoğan'ın açıklamasına göre; sosyal yardım ödemeleri uzatıldı. Peki, Temmuz zammı ile Aile Destek Paketi kaç TL oldu? Zamlı Aile Destek parası kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı sosyal yardım parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...
TEMMUZ ZAMMI İLE AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Henüz Aile Destek ödemelerine zam geleceği konusunda resmi açıklama gelmedi.
TEMMUZ 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
-450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
-450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
-911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
-1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz Çarşamba günü yarın saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamları dolayısıyla memur enflasyon farkı kesinleşecek. Memur enflasyon farkına yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ilave edilerek refah payı hariç memur zammı belli olacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?
3 Temmuz tarihli Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan yağtığı konuşmada Aile Destek Programına da yer verdi:
'' Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık.''
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU
Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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