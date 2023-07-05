Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Temmuz zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
"Jandarma maaşı Temmuz zammı ne kadar?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Zamlı jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşları için gözler, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaşları netleşecek. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alan personel ise maaşlarında yaşanacak değişimi merak ediyor. Peki, Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...
Astsubay maaşı Temmuz zammı için gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranına çevrildi. Astsubay maaşı memur maaşlarına yapılan zamla birlikte yükseliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda rol alan astsubaylar güncel maaşlarını sorguluyor. Peki, Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Temmuz zammı ne kadar?
EN YÜKSEK, EN DÜŞÜK ASTSUBAY MAAŞI NE KADARİ KAÇ TL OLDU?
Astsubayların 2023 yılının Ocak ayından itibaren aldığı maaşlar 14 bin TL ila 26 bin TL civarındadır.
Zamlı maaşlar ise henüz belli olmadı. Güncel tutarlar açıklandığının haberimizden öğrenebilirsiniz.
JANDARMA ASTSUBAY MAAŞI 2023
Temmuz zamlarından önce 10 bin 590 TL olan Jandarma Astsubay maaşları da memur zamlarından etkilendi. Ocak zammından sonra Jandarma Astsubaylar 14.043 TL maaş almaktadırlar.
Görev yerlerindeki farklılıklar maaşta da artış veya azalışa etki etmektedir.
HAVA ASTSUBAY MAAŞI 2023
Hava Astsubayı olmak için Askeri Meslek Yüksekokullarından mezun olmak gerekiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na girmek diğer askeri birimlere göre çok daha zordur. Ancak kazanırsanız maaşınız daha yüksek olur, ek göstergeleriniz de buna paralel olarak artar.
2022 Yılında 10.830 TL olan Hava Astsubay maaşı, 2023 yılında 14.000 TL'ye yükseldi.
ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ MAAŞLARI
2023 yılı itibariyle astsubay kıdemli başçavuş maaşları, astsubaylar arasında en merak ettiği konulardandır. Meslekte uzun yıllar boyunca ülkelerine hizmet vererek bu rütbeye yükselmiş olmaktadır. Bu yüzden meslekte geçirdikleri süre bakımından askeri personelin aldığı maaşlarda da değişiklik görülebilmektedir.
Örnekle açıklamak gerekirse, meslekte 21 yılını tamamlamış olan astsubay kıdemli başçavuşlar, 2023 yılı itibaren 20 bin 425 TL ile 26 bin TL arasında maaş almaktadır.
Terör örgütü ile mücadele edilen sık sık operasyona çıkılan bölgelerde çalışan askeri personel de 2.000 TL ile 3.200 TL arasında terör tazminatı almaktadır.
UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan uzman erbaş maaşları merak edilenler arasında. Maaşların tutarını belirleyen bir diğer konu da askeri personelin bağlı olduğu garnizon türüdür.
Doğu ve güneydoğu bölgelerinde mesleklerini sürdüren askeri personel için maaş oranlarında ciddi bir artış olmaktadır.
Uzman erbaşların bulundukları görev, meslek sınıfı ve kıdemi gibi değişkenlere göre maaşları da değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşlar diğer askeri sınıflara göre daha yüksek maaş alabilmektedir. Sistem şu şekilde:
2023 yılı birlikte uzman erbaş maaşları, yukarıda saydığımız değişkenlere göre 12 bin 010 TL ile 17.050 bin TL arasında maaş alıyorlar.
2023 yılı Ocak zammı itibariyle batıda görev yapan, evli ve çocuklu olan bir uzman erbaş en az 13 bin TL maaş alırken,
Doğuya bağlı garnizonda görev yapan evli ve çocuklu uzman erbaş, duruma göre 13 bin 500 TL ile 16 bin TL civarında maaş alabilmektedir.
EMEKLİ ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR?
Gerekli yaş ve hizmet gününü tamamlayan astsubaylar emekli aylığını almak için hak kazanırlar. En düşük emekli astsubay maaşı 2023 yılında ortalama 12.637 TL'dir.
UZMAN ÇAVUŞ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?
Uzman çavuşların maaşları görev yeri, kıdem, derece, rütbe, meslekte geçirilen sürüye göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak uzman çavuşun maaşı 13 bin TL'den başlıyor.
Kara, deniz, hava ve Jandarma uzman çavuşlar 13 bin TL ile 20 bin TL maaş alıyor. Doğu görevinde bulunanlar ise 17 bin ile 23 bin TL arasında maaş alıyor.
SUBAY MAAŞLARI 2023
Askeri her personelde olduğu gibi subaylarda da maaş belirlemesi yapılırken kıdeme, rütbeye ve görev yerine bakılmaktadır. En düşük subay maaşları 2023 yılı itibariyle 16.623 TL olarak belirlenmiştir.
YEDEK SUBAY MAAŞLARI
Yedek subayların maaşları subay maaşları ile orantılıdır. 2023 yılı itibarıyla yedek subay maaşı 16 bin TL şeklindedir.
DENİZ SUBAY MAAŞI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde görev alan deniz subaylarının maaşları kıdem, derece, görev yeri, eş durumu ve çocuk sayısı gibi durumlara göre değişiklik gösterir. Ortalama bir deniz subayının 16 bin ile 18 bin TL aralığında maaş aldığı tahmin edilmektedir.
KARA SUBAY MAAŞI
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde görev alan kara subaylarının maaşları kıdem, derece, görev yeri, eş durumu ve çocuk sayısı gibi durumlara göre değişiklik gösterir. Ortalama bir kara subayının 16 bin ile 18 bin TL aralığında maaş aldığı tahmin edilmektedir.
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