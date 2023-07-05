Zamlı engelli maaşı kaç TL oldu? Yüzde 40 engelli maaşı ne kadar? ENGELLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023!

ENGELLİ MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Engelli maaşını alabilmek için bazı kriterleri ve şartları karşılamak gerekir.

Kişi engelli maaşı almak istiyorsa en az %40 engel oranına sahip olması ve maddi anlamda yetersiz olması durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilir.

Akli dengesi sağlıklı ve yerinde olan kişiler bu başvuruyu kendileri yapmalıdır. Eğer kişi başvuru yapamayacak derecede engele sahip ise onun adına vasisi başvurabilir. Aynı zaman 18 yaşından küçükler içinde vasisi ile başvuru yapılabilir. Engelli maaşı şartları:

Öncelikle kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

En az %40 engel oranına sahip olunması gerekmektedir.

Sigortalı ya da SGK gelirli çalışmıyor olması gerekmektedir.

Birim başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Yani 1833,00 TL'den az olması gerekmektedir.