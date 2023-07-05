14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?

14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklilerin alacakları zamlı maaşlar da belli olacak. Hemen ardından Meclis'e gelmesi beklenen torba teklifle hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulamaya başlayacak.

Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken doktor, polis, öğretmen, mühendis maaşlarına göreve göre kademeli artış yapılacak. Yüzdelik artışlarla birlikte seyyanen zam yapılacak.