14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
"14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Memur ve memur emekli maaş zammı için beklenen gün geldi. TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonra ek zam düzenlemeleri açıklanacak ve yasa tasarısı Meclis'e gelecek. Peki, 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte, haberin detayları...
"14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu milyonların gündeminde. Emekli ve memur maaş zammı, bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından kesinleşecek. Maaş farkı ödemelerinin ne zmaan yatacağı da merak konusu oluyor. Peki, 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, 14 günlük maaş farkı hesaplama ekranı ve ödeme tarihleri...
14-15 GÜNLÜK MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklilerin alacakları zamlı maaşlar da belli olacak. Hemen ardından Meclis'e gelmesi beklenen torba teklifle hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulamaya başlayacak.
Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken doktor, polis, öğretmen, mühendis maaşlarına göreve göre kademeli artış yapılacak. Yüzdelik artışlarla birlikte seyyanen zam yapılacak.
Örneğin maaşı 15 bin lira olan bir memura yüzde 25 zam verildiğinde 18 bin 750 liraya çıkacak, buna 5 bin lira seyyanen eklendiğinde de 23 bin 750 liraya yükselmiş olacak. Ayın 15'inde maaşlarını alan memurun en azından 1 hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor.
Zamlı maaşın yatması için düzenlemenin bu hafta sonuna Meclis'ten çıkması gerekiyor. Yetişmemesi durumunda ise ek bordro düzenlemesi mümkün oluyor.
Maaş farklarının yatacağı tarih henüz kesinleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
İŞTE TEMMUZ 2023 MEMUR ZAMMI MAAŞ BELİRLEME TAKVİMİ
5 Temmuz saat 10:00'da TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve memur zammı refah payı hariç kesinleşecek
*Refah payı (Ek zam) ve seyyanen artış duyurulacak
*Düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak
*Çalışma TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
*Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak
*Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla memur zammı düzenlemesi 15 Temmuz öncesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz Çarşamba günü bugün saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamları dolayısıyla memur enflasyon farkı kesinleşecek.
Memur enflasyon farkına yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ilave edilerek refah payı hariç memur zammı belli olacak.
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- 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
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