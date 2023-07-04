Zamlı Aile Destek paraları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri yükseldi mi, ne kadar oldu?

"Zamlı Aile Destek Paketi ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı ardından Aile Destek ödemeleri hakkında da önemli açıklama yapmıştı. Erdoğan'ın açıklamasına göre; sosyal yardım ödemeleri uzatıldı. Peki, Temmuz zammı ile Aile Destek Paketi kaç TL oldu? Zamlı Aile Destek parası kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı sosyal yardım parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...