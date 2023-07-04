YAŞLILIK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 65 yaş aylığı şartları neler?
"Yaşlılık maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 6 aylık enflasyon farkı oranına göre memur zamları belli olacak. Yapılan zamla birlikte asgari ücret artarken memurların maaşları ve 65 yaş yaşlılık maaşları da artacak. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar zam geldi? İşte, cevabı...
"65 yaş aylığı ne Temmuz zammı ile ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakam belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi. İşte, 65 yaş yaşlılık maaşı hakkında merak edilenler...
65 AYLIĞI NE KADAR KAÇ TL OLDU?
Asgari ücrette yeni rakam sonrasında yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığı tutarı da değişti.
65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.
1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.
65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?
Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.
• İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.
• 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.
TÜİK HAZİRAN 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gözler TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Özellikle memur ve emekli maaşları için büyük bir dikkatle beklenen enflasyon rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini 5 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak.
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