SED yardımı Temmuz zammı 2023 son dakika! SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sosyal yardım ödemeleri...

SED YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son olarak SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı.