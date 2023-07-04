ENGELLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Zamlı engelli maaşı kaç TL oldu? Yüzde 40 engelli maaşı ne kadar?
"Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 Temmuz ayı memur ve emekli zamlarının açıklanmasıyla birlikte yeni engelli maaşları da güncellenecek. Peki, 2023 engeli aylığı ne kadar oldu? Temmuz %40 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte detaylar...
"Engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 Temmuz ayı memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla birlikte yeni engelli aylığı maaşları da bu açıdan belli oluyor. Peki, 2023 engeli aylığı ne kadar oldu? Temmuz %40 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte haberin ayrıntıları...
TEMMUZ ZAMMI İLE ENGELLİ MAAŞLARI KAÇ TL OLDU?
Henüz engelli aylıklarına yapılacak zam oranı netleşmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.
Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.
Yüzde 25 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 172 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 261 lira
Yüzde 30 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 259 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 391 lira
Yüzde 35 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 346 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 522 liraya yükselecek.
ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?
Engelli aylığı hali hazırda 40-69 oranında engelliler için 1.738 TL, Yüzde 70 ve üzeri olanlar için 2 bin 609 TL olarak ödeniyor.
ENGELLİ MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Engelli maaşını alabilmek için bazı kriterleri ve şartları karşılamak gerekir.
Kişi engelli maaşı almak istiyorsa en az %40 engel oranına sahip olması ve maddi anlamda yetersiz olması durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilir.
Akli dengesi sağlıklı ve yerinde olan kişiler bu başvuruyu kendileri yapmalıdır. Eğer kişi başvuru yapamayacak derecede engele sahip ise onun adına vasisi başvurabilir. Aynı zaman 18 yaşından küçükler içinde vasisi ile başvuru yapılabilir. Engelli maaşı şartları:
Öncelikle kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
En az %40 engel oranına sahip olunması gerekmektedir.
Sigortalı ya da SGK gelirli çalışmıyor olması gerekmektedir.
Birim başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Yani 1833,00 TL'den az olması gerekmektedir.
Engelli raporu güncel olmalıdır.
Engelli raporu olmak isteyenlerin 65 yaşından küçük olması gerekir.
Engelli kişinin nafakaya bağlanmamış olması gerekmektedir.
Yaşamını devam ettirebilecek temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak durumda olanlar engelli maaşı alabilirler.
Engelli maaşı alabilmek için belirtilen şartlar oldukça önemlidir. Engelli maaşı almak isteyen kişilerin bu şartları incelerek hangi durumlarda maaşa bağlanabildiklerine dair bilgi sahibi olabilirler.
ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Doğum tarihinin sonu 0 ve 5 arasındakilere ayın 5'inci günü
Doğum tarihinin sonu 1 ve 6 arasındakilere ayın 6'ıncı günü
Doğum tarihinin sonu 2 ve 7 arasındakilere ayın 7'inci günü
Doğum tarihinin sonu 3 ve 8 arasındakilere ayın 8'inci günü
Doğum tarihinin sonu 4 ve 9 arasındakilere ayın 9'uncu günü maaş yatmaktadır.
Engelli maaşı sorgulama işlemi için en bilineni ve etkili olarak e-Devlet olarak karşımıza çıkar.
Engelli maaş sorgulama sadece e-Devlet üzerinden yapılmamaktadır. Dileyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardım hattını arayarak istedikleri bilgilere ulaşabilirler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osmanlılarda sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri hangisinin sözlük tanımıdır?
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve Tanımlamaları Listesi'ne göre hangi ifade doğru değildir?
- Zamlı Aile Destek paraları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri yükseldi mi, ne kadar oldu?
- SED yardımı Temmuz zammı 2023 son dakika! SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sosyal yardım ödemeleri...
- YAŞLILIK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 65 yaş aylığı şartları neler?
- Küçük Dahi İbn-i Sina 1. BÖLÜM İZLE! İbn-i Sina dizisi hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları...
- İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! İşsizlik maaşı ne kadar oldu, zam oranı açıklandı mı? En düşük, en yüksek tutarlar...
- Kapatıcı ürünlere gerek kalmadı! Canan Karatay'ın tarifiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Sabahtan akşama kadar...
- Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...
- 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
- DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ! DGS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...
- AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?