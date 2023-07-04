Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı 2023!

DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması gerekiyor. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanıyor.

Dul ve yetim aylığı maaşlarını emekli maaşına göre belirleniyor. En düşük sınırdan emekli aylığı alanların dul ve yetim aylığı ödemesi %36.66 oranında arttı.

Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası faydalanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine %50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.