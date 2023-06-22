YSK sandık görevlisi ücretleri nereden alınacak? Seçim görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti 2023!
"Seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan sandık görevlileri tarafından sorgulanıyor. Peki, seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte 2023 sandık görevlisi ücreti hakkında son açıklamalar...
"Seçim görevlisi ücreti ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonrasında sandık görevlisi ücreti ve ücretlerin ne zaman ödeneceğine ilişkin araştırmalar hız kazandı. 1. ve 2. Tur seçimlerde görev alan kişiler, Sandık görevlisi ücreti ne kadar? sorusunu gündeme taşıdı. İşte detaylar...
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tamamlanan seçimlerin ardından sandık görevlisi ücretinin hesaplara geçeceği tarih merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim görevli ücretlerinin ise en geç Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ayrıca ilk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?
14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek seçimlerde görev yapan sandık kurulu üyelerinin alacağı ücretler belli olmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.
Diğer taraftan 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şu şekildeydi;
Başkan ve Üyeler: 261,00 TL
Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI OLACAK MI, İKİNCİ TUR İÇİN AYRI MİKTAR ÖDENECEK Mİ?
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğü için ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.
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