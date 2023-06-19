VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, kimlere verilecek? Şartları ve başvuru tarihi hakkında detaylar...
"Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Aile Destek Ödemeleri'nin Temmuz ayında sona ermesiyle birlikte hükümet tarafından dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı verilecek. Eski Aile Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Bu noktada birçok kişi, Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, başvuru tarihleri 2023!
"Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, vatandaşlık maaşı nereden, nasıl alınır? İşte, vatandaşlık maaşı hakkında detaylar...
VATANDAŞLIK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni yaptığı açıklamalarla birlikte konu hakkında detaylar verdi. İşte açıklamalar:
"Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var.
VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLER ALACAK 2023?
Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizim için tek ölçü milletimizin ihtiyacıdır.
VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?
"Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız."
Vatandaşlık maaşı hakkında detaylar gelmesi halinde haberimizde paylaşılacaktır.
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