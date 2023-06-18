Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, kimlere verilecek? VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Şartları ve başvuru tarihi hakkında detaylar...

VATANDAŞLIK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni yaptığı açıklamalarla birlikte konu hakkında detaylar verdi. İşte açıklamalar:

"Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var.